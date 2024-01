Gabriel Jesus marcou um dos gols da vitória do Arsenal sobre o Nottingham Forest - Paul Ellis/AFP

Publicado 30/01/2024 22:00

Inglaterra - Atacante do Arsenal, Gabriel Jesus desencantou após quatro jogos e marcou um dos gols da vitória sobre o Nottingham Forest, nesta terça-feira (30), pelo placar de 2 a 1 . Após o jogo, o camisa nove recebeu muitos elogios do técnico espanhol Mikel Arteta, que destacou a luta do jogador em meio à problemas físicos para poder ajudar o clube londrino.

"Nós realmente precisamos dele no seu melhor. Tive uma ótima sensação antes do jogo e contei a ele. Ele tinha um pouco de dor no joelho e estava com dificuldades, mas disse a todos os fisioterapeutas há dois dias: 'Quero estar naquele campo'", disse Arteta, em entrevista após a vitória no estádio City Ground.

Jesus foi o grande nome do bom resultado dos Gunners fora de casa. Além do gol marcado aos 20 minutos da segunda etapa, que abriu o placar, o atacante acertou uma finalização na trave e quase marcou um golaço em linda jogada em cima de Danilo, volante brasileiro do Forest.

"Ele incentivou todos a estarem presentes e quando alguém tem essa atitude, esse desejo neste momento, algo de bom vai acontecer por causa da capacidade e da qualidade de fazê-lo. Ele foi magnífico hoje."

Com o resultado, os Gunners foram aos 46 pontos na tabela de classificação e viram a chave de olho no clássico com o Liverpool, no próximo domingo (4), no Emirates Stadium, em Londres, no confronto direto na luta pelo título.