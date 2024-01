Arsenal venceu o Nottingham Forest fora de casa com gols de Jesus e Saka - Paul Ellis/AFP

Publicado 30/01/2024 19:25

Inglaterra - Com emoção até o fim, o Arsenal venceu mais uma pela Premier League e encostou no líder Liverpool. Nesta terça-feira (30), no City Ground, a equipe comandada pelo técnico espanhol Mikel Arteta venceu o Nottingham Forest pelo placar de 2 a 1 e chegou à vice-liderança.

Com o resultado, os Gunners foram aos 46 pontos na tabela de classificação e viram a chave de olho no clássico com o Liverpool, no próximo domingo (4), no Emirates Stadium, em Londres, no confronto direto na luta pelo título.

Depois de total controle das ações na primeira etapa, e acumulando chances desperdiçadas, o Arsenal se retraiu em meio ao poder do Nottingham Forest diante de sua torcida e foi atrás dos espaços deixados. Quando os donos da casa estavam melhores no jogo, Gabriel Jesus, aos 20 minutos, carregou pela esquerda e, sem ângulo, achou toque sutil entre as pernas do goleiro estadunidense Turner - ex-Arsenal.

O Forest se lançou ao campo de ataque em busca do empate e isso foi prato cheio para o estilo proposto por Arteta. Após erro de passe no meio-campo, Odegaard achou Gabriel Jesus pelo lado esquerdo em contra-ataque e o brasileiro serviu Bukayo Saka, que mandou com a perna direita - que não é a boa - para o fundo da rede.

O susto veio só aos 43 minutos do segundo tempo. Taiwo Awoniyi recebeu de costas para a marcação dentro da área, fez o papel de pivô, girou e bateu sem chances para Raya defender. Nos últimos minutos, o Nottingham Forest ainda teve boas oportunidades, mas marou nas mãos do goleiro espanhol do Arsenal.