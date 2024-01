Luiz Henrique é o novo reforço do Botafogo - Cristina Quicler/AFP

Publicado 30/01/2024 20:08

Rio - O atacante Luiz Henrique aceitou o projeto do Botafogo e assinará com o clube em transação que pode chagar a 20 milhões de euros (cerca de R$ 107 milhões na cotação atual). O acordo foi fechado em reunião nesta terça-feira (30), e as partes já deram início às assinaturas de contrato.

Na negociação com o Betis, da Espanha, ficou acordado que o pagamento será de 16 milhões de euros (R$ 86 milhões) mais 4 milhões de euros (R$ 21 milhões) em metas e bônus previstos em contrato. As informações são do "ge".

Luiz Henrique levou mais tempo que o esperado pela diretoria alvinegra para responder devido à conversas com familiares e agentes sobre retorno ao Brasil. O jogador assina com o Glorioso por cinco temporadas, mas tem certa sua transferência para o Lyon, da França, que também é gerido por John Textor, no futuro - ainda sem data definida. O retorno breve ao futebol europeu foi exigência por parte do atleta.

O Botafogo conta com o atacante para a campanha na Libertadores - que terá início no dia 21 de fevereiro na fase classificatória - e o desempenho do clube no ano, assim como o do Lyon, que luta contra o rebaixamento na França, podem ser determinantes no tempo da passagem do atacante pelo Nilton Santos.

Revelado pelo Fluminense e grande alvo do Flamengo na janela de transferências do início de 2024, Luiz Henrique é esperado nesta semana no Rio de Janeiro para passar por exames médicos e ser apresentado como novo reforço do Botafogo.