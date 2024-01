Roberto Mancini é o técnico da seleção da Arábia Saudita - Giuseppe Cacace/AFP

Publicado 30/01/2024 22:48 | Atualizado 30/01/2024 22:55

Catar - Em partida repleta de emoções, a Coreia do Sul eliminou a Arábia Saudita nas oitavas de final da Copa da Ásia, nos pênaltis, pelo placar de 4 a 2, após empate no tempo regulamentar em 1 a 1. No entanto, uma cena marcou os últimos momentos da decisão. Técnico da equipe saudita, Roberto Mancini não estava em campo para ver o resultado final.

O treinador italiano foi para o vestiário o estádio Cidade da Educação antes da última cobrança, assim que o atacante Abdulrahman Ghareeb, jogador do Al-Nassr, desperdiçou. Após a partida, Mancini se desculpou e disse que se enganou na contagem, achando que a eliminação já havia sido concretizada.

A Coreia do Sul irá enfrentar a Austrália nas quartas de final. A partida será na próxima sexta-feira, às 12h30 (de Brasília). Os sul-coreanos, que não conquistam o torneio desde 1960, buscam o terceiro título da história do país.