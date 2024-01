Kauã Elias renova com o Fluminense - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 30/01/2024 21:43

Rio - Kauã Elias comemorou a renovação de contrato com o Fluminense . Em entrevista ao site oficial do clube, o atacante disse que a extensão do vínculo era um sonho e fez agradecimentos à família e ao Tricolor. Kauã também ressaltou o desejo de dar alegrias para os torcedores.

"É um passo muito importante. Renovar com o Fluminense é a realização de um sonho. Fico feliz porque isso é fruto do meu trabalho, o que eu venho fazendo, de todo esforço. Agradeço muito à minha família e ao clube por acreditarem em mim. Espero poder dar muitas alegrias à torcida tricolor. Quero fazer muitos gols, conquistar muitos títulos e me tornar ídolo aqui", disse Kauã.

A joia da base assinou o novo contrato nesta terça-feira, 30, no CT Carlos Castilho. O vínculo é válido até dezembro de 2026. No entanto, já há acerto por uma renovação válida até 2029, o que será feito assim que Kauã completar 18 anos de idade, em março.

Goleador nas categorias de base do Fluminense, Kauã Elias também ganhou destaque após ser um dos artilheiros do Sul-Americano Sub-17 pela seleção brasileira da categoria, com cinco gols. Pelo time profissional, o atacante já disputou quatro partidas - três na atual edição do Campeonato Carioca.

Ele está no Flu desde 2016, quando tinha 11 anos. Em 2023, tornou-se o atleta mais novo a defender o Fluminense na Libertadores ao entrar em campo na derrota para o Strongest, da Bolívia, por 1 a 0, em La Paz. Esta, inclusive, foi a estreia de Kauã nos profissionais do Tricolor.