Kauã Elias é tratado como uma das grandes joias de Xerém e do futebol brasileiro - Marina Garcia / Fluminense

Publicado 30/01/2024 13:43

O Fluminense acertou a renovação de contrato de Kauã Elias, atacante de 17 anos que é tratado como uma das maiores revelações de Xerém nos últimos anos. O jogador assinou novo vínculo com o Tricolor válido até dezembro de 2029. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

O vínculo anterior do atacante era válido até 2026 e tinha um salário condizente com um jogador das categorias de base. Sabendo disso, o Fluminense fez um novo contrato de Kauã Elias com uma valorização salarial, e que também conta com uma multa rescisória para o exterior de 70 milhões de euros (R$ 376,6 milhões na cotação atual). A tendência é que o Tricolor anuncie o acordo em breve.

Goleador nas categorias de base do Fluminense, Kauã Elias também ganhou destaque após ser um dos artilheiros do Sul-Americano Sub-17 pela seleção brasileira da categoria, com cinco gols. Pelo time profissional, o atacante de 17 anos tem quatro partidas, sendo três na atual edição do Campeonato Carioca. Porém, ainda não marcou nenhum gol.

Ainda segundo o jornalista, o empresário do atacante, André Cury, esteve presente na reunião e falou sobre outro jogador que ele agencia: o lateral-direito Guga. Ele voltou a comentar com a diretoria do Fluminense sobre uma possível oferta do Feyenoord, da Holanda, pelo defensor. Entretanto, o Tricolor rechaçou qualquer investida.