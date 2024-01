Douglas Costa está apto para estrear pelo Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 30/01/2024 18:38

Douglas Costa foi regularizado no BID Reprodução Um dos principais reforços do Fluminense para a temporada, o atacante Douglas Costa teve seu nome regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nesta terça-feira(30) e está apto para fazer sua estreia pelo Tricolor.

Entretanto, o ponta não deve fazer sua estreia na próxima quinta-feira (1), contra o Bangu. Douglas Costa fez seu primeiro treinamento pelo clube na segunda-feira (29) e, juntamente do lateral-esquerdo Marcelo, não devem disputar muitas partidas pela Taça Guanabara. A tendência é que eles joguem apenas a partir das semifinais, pensando no foco do Fluminense para a disputa da Recopa Sul-Americana.

Douglas Costa, que chega de graça para o Fluminense após não renovar seu contrato com o LA Galaxy, é o sexto reforço do clube para temporada. Além do "Raio", o Tricolor também anunciou as contratações de Antônio Carlos, Renato Augusto, David Terans, Gabriel Pires e Felipe Alves. O time das Laranjeiras também encaminhou as chegadas de Jan Lucumí e do meia Marquinhos, do Arsenal.