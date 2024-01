Martinelli vê Moleques de Xerém dando conta do recado no Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Martinelli vê Moleques de Xerém dando conta do recado no FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 30/01/2024 13:23 | Atualizado 30/01/2024 13:24

Fluminense lidera o Campeonato Carioca com 10 pontos e invicto em quatro rodadas, com três vitórias e um empate, mesmo utilizando muitos jovens e jogadores recém-chegados. O bom desempenho na tabela mesmo sem o time principal e com muitos Moleques de Xerém foi motivo de alegria e de elogio de Martinelli.

, com três vitórias e um empate, mesmo utilizando muitos jovens e jogadores recém-chegados. O bom desempenho na tabela mesmo sem o time principal e com muitos Moleques de Xerém foi motivo de alegria e de elogio de Martinelli.

"Ficamos felizes por eles. Pelo João Neto, Luan, que fez o primeiro gol, pelo Isaac. Xerém é isso aí, uma fábrica de bons jogadores. Tenho certeza que ainda vão trazer muita alegria para a torcida tricolor", afirmou o volante à FluTV.



Contra o Bangu, na quinta-feira (1 de fevereiro), às 21h30 (de Brasília) no Luso-Brasileiro, muitos desses Moleques de Xerém estarão em campo. A tendência é que a comissão técnica do Fluminense passe a utilizar jogadores do elenco principal gradativamente, ao longo das próximas rodadas do Campeonato Carioca.



Desta maneira, os jovens ainda terão mais minutos em campo para que possam mostrar serviço ao técnico Fernando Diniz.