Rio - O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, concedeu entrevista coletiva nesta manhã e abordou a montagem do elenco tricolor. O mandatário contou que o clube carioca deverá contratar ainda mais jogadores neste primeiro semestre e explicou o motivo.

"Acredito que a gente deverá fazer uma ou duas contratações neste primeiro semestre, porque é possível que a gente tenha alguma lesão ou alguma saída neste começo de tempo, então, a gente precisa ter um elenco mais robusto que a gente tinha no ano passado. A gente acredita que se fortaleceu para tentar buscar mais de um título de expressão e tentar superar o que foi 2023", afirmou.

Até o momento, o Fluminense já anunciou a contratação do goleiro Felipe Alves, do zagueiro Antônio Carlos, dos meias Gabriel Pires e Renato Augusto e dos atacantes David Terans e Douglas Costa. Em relação a possibilidade do zagueiro Thiago Silva voltar ao clube carioca, Mário Bittencourt afirmou que existe o interesse, mas não há uma negociação em andamento.

"Em relação ao Thiago, a última conversa que tive com ele, ficou claro que a decisão só iria acontecer após o fim contrato dele com o Chelsea. Não existe uma promessa de que ele irá voltar. É um ídolo da torcida, um amigo pessoal, e quando o vínculo dele acabar, a gente vai conversar com ele. E se der tudo certo, trazê-lo para nosso elenco no meio do ano", disse.