Lima - Marcelo Goncalves / Fluminense

LimaMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 30/01/2024 19:20

Rio - Reforço do Fluminense no ano passado, o meia Lima, de 27 anos, não foi titular da equipe na maior parte do tempo, mas terminou a temporada como o jogador de linha com mais partidas: 66 jogos no total. Para a temporada que se inicia em 2024, o jogador viu a concorrência crescer no setor que atua, mas deve seguir sendo peça de confiança para Fernando Diniz.

Para o setor de meio-campo, o Fluminense contratou Gabriel Pires, Renato Augusto e David Terans. Até o momento, o Tricolor perdeu Léo Fernández, mas também teve Felipe Andrade, que atuou no ano passado como lateral-esquerdo, como uma grande surpresa nos primeiros jogos do Carioca. O jovem poderá ser mais uma opção para Fernando Diniz.

Apesar disso, Lima não deverá perder espaço com Fernando Diniz. A versatilidade do jogador que atua não só em praticamente todas as posições do meio-campo e também no ataque deverão dar ao meia a possibilidade de continuar sendo um dos jogadores mais acionados pelo treinador do Fluminense.

Na última temporada, Lima teve 12 participações diretas em gols do Fluminense. Ele balançou as redes em sete oportunidades, ficando atrás apenas de Germán Cano, John Kenney e Jhon Arias e deu cinco assistências, atrás de Arias, Keno e Paulo Henrique Ganso. O meia espera repetir ou superar o sucesso em 2024.