Jan Lucumi visitou o CT Carlos Castilho - Divulgação

Jan Lucumi visitou o CT Carlos CastilhoDivulgação

Publicado 30/01/2024 18:55

Rio - O Fluminense está próximo de anunciar mais um reforço para a temporada de 2024. O atacante Jan Lucumi, de 19 anos, visitou o CT Carlos Castilho, nesta terça-feira (30), para assinar contrato. O jogador colombiano desembarcou no Rio de Janeiro na última sexta-feira (26) e realizou exames médicos no dia seguinte.

O Boca Juniors de Cali, da Colômbia, se despediu do jogador através das redes sociais e confirmou o acerto com o Fluminense. O clube colombiano publicou uma foto de Jan Lucumi segurando a camisa tricolor no CT Carlos Castilho e desejou sucesso para o atacante no futebol brasileiro.

Jan Lucumi, de 19 anos, é irmão do zagueiro Jhon Lucumi, do Bologna, da Itália. O atacante subiu para o profissional aos 16 anos e soma convocações para a Seleção de base da Colômbia. Na última temporada, o jogador disputou 33 jogos, sendo 31 como titular, e marcou seis gols.