Publicado 30/01/2024 11:40

Rio - Jogadores do Fluminense com um histórico internacional mais robusto, o lateral-esquerdo Marcelo, de 35 anos, e o atacante Douglas Costa, de 33 anos, deverão passar por um esquema especial na disputa do Campeonato Carioca. As informações são do portal "Trivela".

Para aprimorar fisicamente os dois e também pensando na sequência da temporada, ambos devem disputar poucos jogos na Taça Guanabara. A preparação dos dois têm como foco a reta final do Carioca, caso o Fluminense avance para as semifinais, e também a final da Recopa contra a LDU, no fim de fevereiro.

Douglas Costa e Marcelo foram os últimos jogadores do Fluminense a se reapresentarem. O lateral não voltou junto com o elenco na última quinta e acabou iniciando seus treinamentos no fim de semana. O atacante, que foi anunciado como reforço no último sábado, iniciou as atividades no mesmo dia.

O Fluminense poderá ter a volta de alguns titulares na próxima quinta, contra o Bangu, na Ilha do Governador, porém, força máxima, a tendência é que só aconteça no primeiro clássico, que será contra o Vasco, no próximo dia 14, pela Taça Guanabara.