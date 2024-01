André durante a pré-temporada no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 30/01/2024 12:55 | Atualizado 30/01/2024 13:02

Rio - A janela de transferências do futebol internacional entrou em contagem regressiva. Os clubes europeus têm dois dias para acertar com os últimos reforços para o restante da temporada 2023/24. O volante André, do Fluminense, é cobiçado por ingleses como o Fulham e Liverpool, além de ter recebido outras sondagens. Em entrevista coletiva nesta terça-feira (30), no CT Carlos Castilho, o presidente tricolor Mário Bittencourt admitiu a saída do jogador neste ano.

"Tivemos uma proposta do Liverpool pelo André no meio do ano passado de 30 milhões de euros (R$ 161,4 milhões), mais bônus. Dissemos não porque, em comum acordo com o jogador, ele não sairia até o fim do ano pois tínhamos o objetivo de ganhar a Libertadores. E acho que acabou dando certo o combinado. Tivemos uma segunda proposta de outro clube inglês, num valor bem abaixo, e recusamos", disse.

"Essa situação não nos preocupa. Temos duas possibilidades: chegar uma proposta nas próximas 48 horas, a gente acerte a venda e ele vá agora. E a segunda, que pode se desenhar e é muito boa para todos, é a janela fechar e acontecer uma venda para ele ir no meio do ano. Creio que, até o meio do ano, faremos essa venda porque é importante para ele seguir a carreira e (a venda) faz parte do planejamento", completou.

André, de 22 anos, é o maior ativo do Fluminense. Revelado nas categorias de base do clube, o volante subiu para o profissional em 2020. Em 2021, foi eleito a revelação do Brasileirão. Já no ano seguinte, foi o melhor volante da competição nacional e do Carioca. Em 2023, também foi o melhor da posição no estadual e na Libertadores.

Desde 2020 no profissional, André soma 171 jogos e quatro gols marcados. O volante conquistou dois títulos da Taça Guanabara e do Campeonato Carioca (2022 e 2023), além da inédita conquista da Libertadores no ano passado. Em 2023, o volante foi convocado pelos técnicos Ramon Menezes e Fernando Diniz para a seleção brasileira. Ele também foi eleito pelo Observatório do Futebol CIES como um dos 100 jogadores sub-23 mais valiosos do mundo.