Publicado 31/01/2024 10:00 | Atualizado 31/01/2024 10:11

Rio - O Fluminense descartou a possibilidade de vender Guga para o Feyenoord. Ao comentar a situação do lateral-direito, o presidente Mário Bittencourt contou que um representante do clube holandês o procurou para saber se havia interesse do Tricolor em uma negociação, algo que acabou sendo negado pelo mandatário.

"Liguei pro Angioni e Fred, nenhum deles tinha recebido. Liguei pro pai do jogador, que também não sabia de nada. Entendi que o representante poderia ter sido procurado. Ele me disse que uma pessoa da Holanda ficou de nos procurar para saber se tínhamos interesse em vender. Ontem um representante procurou para saber se tinha interesse de vender, com um valor até menor do que o que tinha sido divulgado. E falamos que não", afirmou.

As informações eram de que o Feyenoord teria feito uma proposta de 5 milhões de euros (algo em torno de R$ 26,82 milhões) por Guga. O lateral chegou ao Fluminense no ano passado comprado junto ao Atlético-MG por cerca de R$ 9 milhões.

Apesar de não ter sido titular, Guga foi bastante importante para o Fluminense no ano passado, atuando em partidas decisivas como na semifinal da Libertadores contra o Inter, no Beira-Rio, e na final do Carioca contra o Flamengo. Ele atuou em 41 jogos, fez um gol e deu quatro assistências.