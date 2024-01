Cristiano Ronaldo está em fase final de recuperação de lesão - Foto: Divulgação/X @AlNassrFC_EN

Publicado 31/01/2024 11:20 | Atualizado 31/01/2024 11:21

Arábia Saudita - O amistoso entre Al-Nassr e Inter Miami, nesta quinta-feira (1), terá desfalque importante: Cristiano Ronaldo. O português está em fase final tratamento de lesão e o técnico Luís Castro garantiu, em coletiva de imprensa, que o camisa 7 estará ausente.

"Cristiano Ronaldo está na parte final da sua recuperação para integrar o grupo. Veremos nos próximos dias se pode começar o trabalho com o time. Estará ausente do jogo", afirmou o treinador.

A lesão do craque português foi revelada na viagem do Al-Nassr à China, na última semana. Por isso, o clube saudita cancelou dois amistosos que faria no país, contra o Shanghai Shenhua e o Zhejiang. Os jogadores permaneceram treinando por lá e retornaram à Arábia Saudita no início desta semana.

O Al-Nassr, vice-líder da Liga Saudita com 46 pontos, não entra em campo desde o dia 30 de dezembro, quando goleou o Al-Taawoun por 4 a 1 - o campeonato nacional está parado devido à disputa da Copa da Ásia, no Catar.