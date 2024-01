Andrey Santos - Joilson Marconne / CBF

Publicado 31/01/2024 11:42

Rio - Revelado pelo Vasco, o volante Andrey Santos, de 19 anos, irá se apresentar a um novo clube após a disputa do Pré-Olímpico. O Chelsea acertou o empréstimo do brasileiro para o Strasbourg, da França, até junho de 2024. As informações são do portal "UOL".

Os dois clubes têm uma parceria e o o Strasbourg será a quarta equipe da carreira de Andrey Santos. O jovem foi adquirido pelo Chelsea no fim de 2022, após se destacar no Vasco. Ele seguiu emprestado ao clube carioca até o meio do ano passado.

Ao chegar aos Blues, Andrey Santos foi emprestado ao Nottigham Forrest, mas acabou atuando em apenas duas partidas. Com isso, retornou ao Chelsea e agora será emprestado ao clube francês até o fim da atual temporada europeia.

O Chelsea desembolsou algo em torno de 15 milhões de euros fixos, com outros 8 milhões de euros por objetivos, junto ao Vasco pela sua contratação. O seu contrato com o clube vai até junho de 2030.