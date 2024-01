Taça Serie A - Divulgação

Publicado 31/01/2024 13:15

Rio - O levantamento do Índice Herfindahl-Hirschman (HHI), criado pelos economistas Orris Herfindahl e Albert Hirschman na década de 1940, apontou o Brasileirão como a liga mais equilibrada do mundo em 2023. Em comparação com as principais ligas do mundo, o Campeonato Brasileiro teve a menor diferença entre a parte de cima e de baixo da tabela.

Em 2023, o Brasileirão foi mais equilibrado que os campeonatos da Inglaterra, Espanha, Itália e França. Entre as cinco principais ligas do mundo, apenas a Alemanha não foi considerada. O Campeonato Espanhol foi o que mais se aproximou do Brasileiro em termos de competitividade. Já o Inglês e o Italiano demonstram um certo desequilíbrio e estão praticamente empatados.



Já os motivos para o Brasileirão ser mais equilibrado em 2023 são variados. Palmeiras e Flamengo seguem sendo os clubes que mais faturam no país, mas no campo apresentaram dificuldades. O Rubro-Negro terminou a temporada sem título, enquanto o Alviverde precisou de uma arrancada no segundo turno para conquistar o título, além de contar com a queda de desempenho do Botafogo.

Clubes que estavam na Série B e retornaram para a elite também são responsáveis pelo equilíbrio. O Grêmio, por exemplo, voltou da segunda divisão direto para o G-4. Além disso, o aporte financeiro das SAF's de Botafogo, Bahia e Vasco com John Textor, City Football Group e 777 Partners, respectivamente, contribuíram para o desenvolvimento dessas equipes.