Marcelo - Marcelo Goncalves / Fluminense

MarceloMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 31/01/2024 12:30

Rio - Ídolo do Fluminense, Marcelo, de 35 anos, foi escalado na "seleção de Dí Maria". Campeão do mundo pela seleção argentina, o apoiador foi convidado a eleger uma equipe com os melhores jogadores que atuou ao lado. Além do lateral-esquerdo, Neymar foi outro representante brasileiro.

"É difícil, porque as amizades interferem. Tive a possibilidade de jogar com tantos e ter esse privilégio. É uma loucura ter que armar um time. Poderia fazer dois times de estrelas tranquilamente", afirmou o veterano ao canal argentino "Tyc".

A equipe montada por Di María foi: Dibu Martínez; Sergio Ramos, Otamendi e Marcelo; Mascherano e Rui Costa; Di María, Messi, Neymar, Ibrahimovic e Mbappé.

Com 35 anos, Di María atuou em clubes importantes do futebol europeu como Benfica, Real Madrid, PSG, Juventus e Manchester United. Atualmente, ele está perto de voltar ao futebol argentino para defender o Rosario Central, clube que o revelou.