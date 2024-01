Luiz Henrique joga no Betis, da Espanha, desde a última temporada europeia - Cristina Quicler / AFP

Publicado 31/01/2024 14:20 | Atualizado 31/01/2024 14:20

Rio - Novo reforço do Botafogo , Luiz Henrique é aguardado no Rio em breve. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o atacante deve embarcar até a próxima sexta-feira (2) para realizar exames médicos e assinar contrato de cinco anos com o Glorioso.

O Botafogo selou acordo com o Betis pelo pagamento de R$ 16 milhões de euros (R$ 86 milhões) e mais 4 milhões de euros (R$ 21 milhões) em metas e bônus previstos no contrato. Com isso, a negociação pode chegar, ao todo, em cerca de R$ 107 milhões de reais, se tornando a mais cara da história do futebol brasileiro.

Nesta quarta (31), Luiz Henrique já não participou do treino do Betis. Segundo a imprensa local, ele esteve no centro de treinamento, mas ficou de fora da atividade com o restante do elenco.

Aos 23 anos, Luiz Henrique aceitou retornar ao Brasil mesmo estando em boa fase na Europa. Entretanto, a volta para o futebol europeu é certa, já que foi uma das exigências do atacante para assinar com o Botafogo. Há chance de ida ao Lyon no meio de 2024 ou no início de 2025.

Nesta temporada, o brasileiro entrou em campo 21 vezes, marcou um gol e deu três assistências. Luiz Henrique foi, inclusive, titular nos últimos três jogos do Betis, na Espanha.