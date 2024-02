Pablo, do Flamengo, será emprestado ao Botafogo - Paula Reis/Flamengo

Pablo, do Flamengo, será emprestado ao BotafogoPaula Reis/Flamengo

Publicado 31/01/2024 19:57

Rio - O Botafogo sacramentou, na noite desta quarta-feira (31), a contratação do zagueiro Pablo, do Flamengo. Os dois clubes já trocaram documentos e o defensor chegará ao Glorioso por empréstimo, sem custos, até o fim de 2024 e sem opção de compra. A informação foi dada primeiramente pelo jornalista Venê Casagrande.

Nos últimos dias, Pablo despertou interesse de alguns clubes brasileiros. Além do Botafogo, ele esteve também na mira do Corinthians, mas as conversas acabaram não avançando. O Santos também tentou o jogador, com direito a ligação do técnico Fábio Carille, mas sem sucesso. O zagueiro e seus representantes viram o Botafogo como um destino melhor neste momento.

Pablo chegou ao Flamengo em 2022, mas jamais conseguiu conquistar os torcedores. No total, ele entrou em campo em 47 jogos e deu uma assistência. Fez parte do elenco que foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022.



Neste ano, Pablo não viajou com a delegação do Flamengo aos Estados Unidos para tratar de uma tendinite no joelho direito. Após se recuperar, esteve em campo com o time de garotos na partida contra a Portuguesa, no último sábado (27). Porém, está fora dos planos da comissão técnica de Tite.