Tiquinho. Botafogo x Portuguesa RJ pelo Campeonato Carioca no Estadio Niltos Santos. 30 de Janeiro de 2024, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 31/01/2024 14:53

Rio - Tiquinho Soares encerrou um incômodo jejum no empate com a Portuguesa-RJ por 1 a 1, nesta última terça-feira (30), no Nilton Santos, pela 5ª rodada da Taça Guanabara. O camisa 9 marcou o gol alvinegro e voltou a balançar as redes com bola rolando após quase três meses.

A última vez que Tiquinho Soares marcou com bola rolando foi no empate com o Athletico-PR por 1 a 1, no dia 21 de outubro, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador também marcou no empate com o Coritiba, por 1 a 1, em 29 de novembro, pelo Brasileirão, mas foi em cobrança de pênalti.

"Qualquer centroavante vive de gols e fica ansioso e impaciente se não consegue marcar. Com o Tiquinho não é diferente. Mesmo com o número expressivo de gols no ano passado, é um novo ano e ele não tinha conseguido marcar. Isso gera mais confiança", disse o técnico Tiago Nunes após a partida.

Em 2023, Tiquinho Soares viveu a melhor temporada da carreira. O centroavante, de 33 anos, disputou 54 jogos, marcou 29 gols e deu sete assistências. O Botafogo volta a campo no próximo sábado (3), às 16h (de Brasília), contra o Nova Iguaçu, no Estádio Bezerrão, em Brasília, pela 6ª rodada da Taça Guanabara.