Astrid Weet - Reprodução / Twitter

Publicado 31/01/2024 14:19

Rio - Vivendo uma temporada oscilante, o Chelsea tem parada dura nesta quarta-feira contra o Liverpool, fora de casa, pelo Campeonato Inglês. Musa dos Blues, Astrid Wett, sensualizou no seu perfil oficial do Twitter, fazendo os preparativos para o confronto. Ela publicou uma foto de calcinha com a camisa do Chelsea.

"Próxima parada: Anfield", publicou a musa em referência ao estádio do Liverpool, onde o clássico será disputado. Os seguidores da musa se alternaram entre elogios e provocações em relação ao confronto pelo Campeonato Inglês.

"Eu nem acompanho futebol, mas você está arrasando com essa camisa", "Vocês vão perder", "Você vai assim?", "O fato de você estar lá significa que o Liverpool não vai vencer", foram alguns dos comentários.

Com campanhas bem distintas, Liverpool e Chelsea se enfrentam, nesta quarta-feira, em Anfield Road, pela 22ª rodada do Campeonato Inglês. A partida irá acontecer às 17h15 (de Brasília).