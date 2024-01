Karim Benzema - AFP

Karim Benzema AFP

Publicado 31/01/2024 16:10

Rio - O atacante Karim Benzema, de 36 anos, não irá deixar o Al-Ittihad, neste começo de ano. De acordo com informações do jornal "The he Athletic", apesar de não viver um bom momento no futebol saudita, o francês teria decidido continuar atuando pela equipe comandada por Marcelo Gallardo.

Benzema, de 36 anos, vem sendo muito criticado pelo baixo rendimento no clube saudita. Ele tirou férias por mais de três semanas, desativando sua conta no Instagram, seguida por mais de 76 milhões de usuários. Voltou a Jeddah na última quinta-feira, com 17 dias de atraso.

Na última sexta, teve uma reunião "acalorada" sobre seu futuro com a diretoria do Al-Ittihad e o técnico da equipe, o argentino Marcelo Gallardo. Desde que voltou de férias, o atacante treina separado do elenco e não viajou a Dubai para se concentrar com seus companheiros por "razões disciplinares".

O nome do atacante chegou a ser ventilado como possível reforço de Lyon e Real Madrid, clubes que Benzema atuou e fez história, e também o Chelsea, que teria interesse na contratação de um centroavante.