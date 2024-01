Horacio Gaggioli, primeiro empresário de Messi, com primeiro contrato do jogador - Reprodução

Horacio Gaggioli, primeiro empresário de Messi, com primeiro contrato do jogadorReprodução

Publicado 31/01/2024 15:45

Espanha - Um objeto extremamente valioso para a história do futebol mundial será leiloado no mês de março deste ano. O guardanapo em que Lionel Messi, com apenas 13 anos, assinou seu primeiro contrato com o Barcelona, irá a leilão com valor estimado entre 300 mil e 500 mil libras esterlinas (entre R$ 1,8 milhão e R$ 3 milhões).



O pedaço de papel está guardado há 24 anos com Horacio Gaggioli, representante de Messi quando o craque chegou ao Barcelona em 2000. O leilão será promovido pela casa britânica Bonhams, pela internet, de 18 a 27 de março.

No documento improvisado para firmar acordo entre as partes, estão as assinaturas do jogador campeão do mundo com a Argentina em 2022, além dos Carles Rexach, secretário técnico do clube, e Josep Maria Minguella, olheiro considerado o descobridor de Messi. A data é de 14 de dezembro de 2000.

"Em Barcelona, no dia 14 de dezembro de 2000 e na presença dos senhores Minguella e Horacio, Carles Rexach, secretário técnico do Barcelona, se compromete, mediante sua responsabilidade e apesar de algumas opiniões contrárias, a contratar o jogador Lionel Messi sempre e quando se mantiverem as quantidades acordadas", diz o documento assinado.