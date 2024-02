Lance do jogo entre Brasil e Equador, válido pelo Torneio Pré-Olímpico - Foto: Joilson Marconne/CBF

Lance do jogo entre Brasil e Equador, válido pelo Torneio Pré-OlímpicoFoto: Joilson Marconne/CBF

Publicado 31/01/2024 18:14

Venezuela - A fase de grupos do Pré-Olímpico está próxima do fim. Nesta quinta (1) e sexta-feira (2), acontecerão os últimos jogos da quinta e última rodada desta fase da competição. Assim, abaixo, o jornal O Dia mostra a situação de cada seleção no torneio:

GRUPO A

Brasil: soma nove pontos e lidera o grupo; não pode mais ser ultrapassado na tabela e já está matematicamente classificado para o quadrangular.

Equador: soma sete pontos e aparece na segunda colocação; folga na rodada e precisa que a Venezuela não vença o Brasil para avançar ao quadrangular.

Venezuela: soma cinco pontos e aparece na terceira colocação; precisa vencer o Brasil para avançar ao quadrangular.

Bolívia: soma um ponto e aparece na quarta colocação; já está matematicamente eliminada do torneio.

Colômbia: não tem nenhum ponto e aparece na lanterna do grupo; já está matematicamente eliminada do torneio.

GRUPO B

Argentina: soma sete pontos e aparece no topo da tabela; está matematicamente classificada para o quadrangular.

Paraguai: soma sete pontos e aparece na segunda colocação; está matematicamente classificado para o quadrangular.

Uruguai: soma três pontos e aparece na terceira colocação; já está matematicamente eliminado do torneio.

Peru: soma três pontos e aparece na quarta colocação; já está matematicamente eliminado do torneio.

Chile: soma três pontos e aparece na lanterna do grupo: já está matematicamente eliminado do torneio.