Lewis Hamilton é heptacampeão de Fórmula 1NELSON ALMEIDA / AFP

Publicado 01/02/2024 16:33 | Atualizado 01/02/2024 16:58

Rio - Lewis Hamilton será piloto da Ferrari. A escuderia italiana confirmou nesta quinta-feira (1) o acerto com o heptacampeão para 2025. O britânico, de 39 anos, acionou a opção de liberação no contrato com a Mercedes e fará a sua última temporada pela equipe alemã em 2024.

"Lewis (Hamilton) sempre será uma parte importante da história da Mercedes no automobilismo. Entretanto, sabíamos que nossa parceria chegaria a um fim natural em certo ponto, e esse dia chegou. Aceitamos a decisão de Lewis de buscar um desafio novo", disse Toto Wolff, chefe da equipe alemã.

A Ferrari confirmou a contratação alguns minutos após a Mercedes anunciar a saída em 2025. Hamilton foi contratado pela Mercedes em 2013 e conquistou seis dos sete títulos mundiais da carreira com as "Flechas de Prata", além de quebrar diversos recordes como de vitórias e pole positions.

Com Lewis Hamilton, a Mercedes conquistou oito títulos consecutivos de construtores entre 2014 e 2021. Já a Ferrari, por sua vez, amargou derrotas para a equipe alemã e também para Red Bull Racing na última década. O último título de construtores da escuderia italiana foi em 2007.

Carlos Sainz anuncia saída da Ferrari

O piloto Carlos Sainz deixará a Ferrari no final da temporada de 2024. O espanhol, de 29 anos, chegou em 2021 para o lugar do tetracampeão Sebastian Vettel. Em duas temporadas com a escuderia italiana, Sainz ficou em sexto e sétimo, respectivamente, nos campeonatos de pilotos.

"A Scuderia Ferrari e eu vamos nos separar ao fim de 2024. Ainda temos uma longa temporada pela frente e, como sempre, vou dar meu absoluto melhor pela equipe e pelos tifosi ao redor do mundo. Notícias sobre o meu futuro vão ser anunciadas no devido tempo", disse Sainz.

Carlos Sainz tem contrato com a Ferrari até o fim de 2024 e não renovará. O piloto espanhol conquistou 12 pódios e duas vitórias (nas etapas da Grã-Bretanha em 2022 e Singapura em 2023) com a escuderia italiana. Sainz dará lugar para Hamilton, que terá Charles Leclerc como companheiro de equipe.

Hamilton se despede da Mercedes

Após os anúncios da Mercedes e Ferrari, Lewis Hamilton se manifestou nas redes sociais sobre o seu futuro. O heptacampeão publicou uma carta de agradecimento a equipe alemã pela parceria de 12 temporadas. Com as "Flechas de Prata", o britânico conquistou seis títulos e igualou o recorde de Michael Schumacher.

"Tive incríveis 11 anos com essa equipe e estou tão orgulhoso do que atingimos juntos. A Mercedes faz parte da minha vida desde que eu tenho 13 anos de idade. É um lugar onde cresci, então tomar a decisão de partir foi uma das mais difíceis que já tomei", disse o piloto.

"Estou animado por assumir um novo desafio. Vou ser eternamente grato pelo incrível apoio da minha família da Mercedes, especialmente a Toto (Wolff) por sua amizade e liderança. Quero terminar pela porta da frente. Estou 100% comprometido em entregar a melhor performance nessa temporada", completou.

Com a Mercedes, Lewis Hamilton já disputou 222 GP's e conquistou seis títulos, 82 vitórias, 78 pole positions e 148 pódios. Apesar da trajetória vitoriosa, a história mudou desde 2022, com a mudança de regulamento. Hamilton não vence uma corrida desde 5 de dezembro de 2021, na Arábia Saudita.

Ferrari valoriza no mercado

O acerto da Ferrari com Lewis Hamilton gerou uma valorização no mercado. As ações da escuderia italiana ganharam um aumento de 10% em comparação com os valores desta última quarta-feira (31), no New York Exchange. Com isso, a capitalização de mercado da equipe subiu quase US$ 7 bilhões (cerca de R$ 34,3 bilhões).