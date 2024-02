Andrey Santos, volante da seleção brasileira pré-olímpica - Divulgação/CBF

Publicado 01/02/2024 19:03

Inglaterra - No início da noite desta quinta-feira, 1, o Chelsea oficializou o empréstimo de Andrey Santos ao RC Strasbourg. O brasileiro será cedido ao clube francês até o fim da temporada 2023/24.

"O jovem de 19 anos passou a primeira metade da campanha no Nottingham Forest e agora continuará o seu desenvolvimento na Ligue 1 (Campeonato Francês). Andrey é atualmente o capitão da Seleção Sub-23 do Brasil no Torneio Pré-Olímpico da CONMEBOL na Venezuela. Boa sorte em Estrasburgo, Andrey!", diz a nota do Chelsea.

O RC Strasbourg também confirmou a chegada do brasileiro. No vídeo do anúncio, os franceses fizeram uma referência a Vasco da Gama - é o nome do histórico navegador português e também do clube que revelou Andrey ao futebol. Confira abaixo:

Chelsea e RC Strasbourg têm uma parceria, e o clube francês será a quarta equipe da carreira de Andrey Santos. O jovem foi adquirido pelo Chelsea no fim de 2022, após se destacar no Vasco, e seguiu emprestado ao Cruz-Maltino até o primeiro semestre do ano passado.

Pouco depois de chegar ao Chelsea, Andrey acabou emprestado ao Nottingham Forest, mas não teve espaço e fez apenas duas partidas por lá. Com isso, retornou aos Blues e, agora, foi emprestado ao RC Strasbourg até junho de 2024.