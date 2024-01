Real Madrid de Vini Jr voltou a ocupar o primeiro lugar em lista de clubes mais ricos do mundo - Giuseppe Cacace / AFP

Real Madrid de Vini Jr voltou a ocupar o primeiro lugar em lista de clubes mais ricos do mundoGiuseppe Cacace / AFP

Publicado 25/01/2024 12:02

com uma receita de 831,4 milhões de euros (cerca de R$ 4,4 bilhões). O estudo foi realizado pela empresa Deloitte, que também citou o

O Real Madrid é o clube mais rico do mundo,. O estudo foi realizado pela empresa Deloitte, que também citou o Flamengo chegando perto da lista de 30 maiores receitas entre clubes.

Além do Rubro-Negro, o Inter Miami também recebeu atenção fora do top-30, devido ao aumento de receitas com a chegada de Messi. Os dois são apontados como os prováveis clubes fora da Europa a entrar no seleto grupo de mais ricos do mundo.



O Everton, por exemplo, ficou em 30º lugar com 198 milhões de euros (R$ 1,05 bilhão).

Já o Real Madrid superou o Manchester City, que possui o apoio dos petrodólares do fundo soberano dos Emirados Árabes. Para isso, o clube espanhol viu crescerem em 16% as receitas de 2023, em relação ao ano anterior. Em terceiro lugar está o PSG, cujo dono é o Catar.



Para realizar o ranking, o estudo leva em consideração as receitas com o chamado matchday (dia do jogo, com ingressos e outras formas de arrecadação no estádio), além de direitos de transmissão e a área comercial (patrocínios, entre outros).



Veja a lista dos 30 clubes mais ricos do mundo:

1. Real Madrid - 831,4 milhões de euros

2. Manchester City - 825,9 milhões

3. PSG - 801,8 milhões

4. Barcelona - 800,1 milhões

5. Manchester United - 745,8 milhões

6. Bayern de Munique - 744 milhões

7. Liverpool - 682,9 milhões

8. Tottenham - 631,5 milhões

9. Chelsea - 589,4 milhões

10. Arsenal - 532,6 milhões

11. Juventus - 432,4 milhões

12. Borussia Dortmund - 420 milhões

13. Milan - 385,3 milhões

14. Inter de Milão - 378,9 milhões

15. Atlético de Madrid - 364,1 milhões

16. Eintracht Frankfurt - 293,5 milhões

17. Newcastle United - 287,8 milhões

18. West Ham - 275,1 milhões

19. Napoli - 267,7 milhões

20. Olympique de Marselha - 258,4 milhões

21. Aston Villa - 250,5 milhões

22. Benfica - 233,4 milhões

23. Brighton - 231,3 milhões

24. Roma - 214,9 milhões

25. Sevilla - 214,3 milhões

26. Fulham - 209,8 milhões

27. Leeds - 207,8 milhões

28. Crystal Palace - 206,5 milhões

29. Lyon - 199,1 milhões

30. Everton - 198 milhões