John Textor - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 25/01/2024 09:00 | Atualizado 25/01/2024 09:42

Rio - Após a derrota para o Boavista por 1 a 0 na última quarta-feira, o administrador do futebol do Botafogo, John Textor, utilizou as redes sociais para pedir apoio dos torcedores alvinegros para o elenco na temporada de 2024.

"Estamos em 2024. É hora de fazer uma escolha, entre amor e ódio. Vocês são um companheiro de time que vai nos ajudar a vencer?", publicou o norte-americano.

As manifestações críticas dos torcedores do Botafogo vem sendo recorrentes desde as duas primeiras rodadas, quando o Alvinegro venceu seus dois compromissos. Primeiramente Marlon Freitas e Marçal foram os principais alvos. Em Bacaxá, as críticas maiores foram para o diretor de futebol, André Mazzuco.

A fúria dos torcedores do Botafogo se deve a derrocada do clube carioca na última temporada. Após liderar o Brasileiro durante praticamente toda a competição, o Alvinegro terminou o torneio apenas na quinta posição.