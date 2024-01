Mauricio Pochettino - Divulgação / Chelsea

Publicado 25/01/2024 11:12

Rio - O treinador do Chelsea, Mauricio Pochettino, se esquivou dos questionamentos sobre a permanência ou não de Thiago Silva após o fim da temporada europeia. O argentino afirmou que a situação deve ser respondida pelo zagueiro e fez elogios ao defensor brasileiro.

"Não falamos sobre a próxima temporada. Essa pergunta é mais para ele do que para mim. Para ele, é para manter a forma. Com a idade dele, ele está fantástico. Estamos muito felizes com ele. Então o futuro é dele e do clube", afirmou o técnico.

Após a goleada sobre o Middlesbrough por 6 a 1, na semifinal da Copa da Liga Inglesa, Thiago Silva falou em tom de despedida do Chelsea. O seu contrato se encerra em junho e o brasileiro é sonho de consumo do Fluminense.

"Motivo de grande orgulho [carinho da torcida]. Em tão pouco tempo consegui conquistá-los de uma forma tão apaixonante. Fico feliz, toda vez que jogo aqui [Stamford Bridge] é uma emoção diferente, especial. A cada partida que se encerra, tenho a sensação de que está acabando. Isso me deixa um pouco triste, mas feliz com o rendimento dentro de campo", disse o veterano.