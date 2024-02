Afastado da seleção do Japão, Junya Ito nega as acusações de agressão sexual - AFP

Publicado 01/02/2024 14:20

Junya Ito não faz mais parte do grupo do Japão, após acusações de agressão sexual. A seleção japonesa, que disputa as quartas de final da Copa da Ásia no sábado, contra o Irã, confirmou a saída do jogador da concentração.

A decisão aconteceu horas após a polícia do Japão anunciar que duas mulheres denunciaram Ito pelo crime. Em nota, a federação do país informou que o jogador do Reims, da França, nega as acusações, mas confirmou que, diante das versões conflitantes, ele foi afastado do elenco "considerando o seu bem-estar físico e mental".



Uma das acusações contra Ito é sobre um episódio que teria acontecido em um hotel em Osaka, em junho de 2023. Na ocasião, o Japão disputou um amistosos contra o Peru. A informação foi publicada pela imprensa japonesa, que ainda não tem mais detalhes sobre esse caso e o de outra mulher.



Diante do escândalo, o técnico do Japão, Hajime Moriyasu, não quis comentar o caso. Já o Reims mostrou solidariedade a seu jogador.