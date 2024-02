O zagueiro Otávio foi anunciado como nova contratação do Porto - Divulgação / Porto

Publicado 01/02/2024 14:00

O Porto anunciou nesta quinta-feira (1) a contratação do zagueiro Otávio, cria das categorias de base do Flamengo. O clube português desembolsou 12 milhões de euros (R$ 64,2 milhões na cotação atual) pela compra do jogador, que atuava no Famalicão, e o Rubro-Negro terá direito a uma porcentagem desse valor.

O Flamengo tem 30% dos direitos de Otávio, o que trará ao clube o montante de 3,6 milhões de euros (aproximadamente R$ 19 milhões). Vale lembrar que o zagueiro foi vendido ao Famalicão após ter sua opção de compra de 500 mil euros (R$ 2,65 milhões na cotação da época) exercida.

Otávio fez apenas uma partida pelo profissional do Flamengo, em 2020, no empate por 1 a 1 contra o Palmeiras pelo Brasileirão daquele ano, quando a maior parte do elenco estava acometido pela Covid-19. Desde então, ele atuou pelo sub-20 do Rubro-Negro, foi emprestado ao Sampaio Corrêa, do Maranhão, e, em 2022, foi cedido por empréstimo ao Famalicão, de Portugal.

Lá, o zagueiro teve destaque e foi comprado em definitivo pelo clube. Na atual edição do Campeonato Português, Otávio lidera o ranking de passes certos por jogo, além de ter boas estatísticas defensivas. Isso chamou a atenção do Porto, que o contratou e o tornou a oitava maior contratação da história dos "Dragões". O defensor assinou vínculo até junho de 2028.