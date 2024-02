Dorival Júnior é o novo técnico da seleção brasileira - MARCELLO DIAS/CBF

Publicado 01/02/2024 15:14

Rio - Novo técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior terá seu primeiro compromisso público na função nesta semana. No próximo domingo (4), o treinador estará no Mineirão para acompanhar a Supercopa do Brasil, entre Palmeiras e São Paulo.

O duelo reunirá o Palmeiras, que foi campeão brasileiro de 2023, e o São Paulo, campeão da Copa do Brasil. Curiosamente, Dorival foi o treinador do São Paulo na conquista do torneio nacional no ano passado. Ele deixou o cargo em janeiro para assumir a Seleção.

Dorival Júnior já tem data para fazer sua primeira convocação. O treinador divulgará no dia 1º de março a lista para os amistosos contra Inglaterra, dia 23, em Wembley, e Espanha, dia 26, no Santiago Bernabéu.