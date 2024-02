Schalke 04, da Alemanha, passa por crise financeira grave - Divulgação/Schalke 04

Publicado 01/02/2024 15:51 | Atualizado 01/02/2024 15:56

Alemanha - Tradicional no futebol alemão, o Schalke 04 corre risco de encerrar suas atividades como equipe profissional ao fim da temporada do calendário europeu. Com dívidas que somam cerca de 165 milhões de euros (R$ 880 milhões na cotação atual), o clube luta contra o rebaixamento para a terceira divisão, o que tornaria inviável sua continuidade na jornada 2024/2025.

O Schalke é o 15º colocado da segunda divisão alemã, uma posição acima da zona de rebaixamento. De acordo com a emissora "Sky Sports", em caso de descenso, a equipe não conseguiria a licença necessária para jogar na terceira divisão devido ao débito elevado.

Caso as situações se confirmem, o alemães teriam de recomeçar suas atividades como um clube amador.

História

O Schalke 04 foi fundado em 1904 e é um dos grandes vencedores do país, com sete títulos do Campeonato Alemão, cinco da Copa da Alemanha e vencedor da Copa da Uefa em 1997. Em termos de participação dos torcedores, o clube é o segundo com mais sócios, com 178 mil, atrás apenas do Bayern, principal potência da Bundesliga.

A crise financeira abalou o clube nos últimos anos. Em 2021, a equipe foi rebaixada após 33 anos na elite. O time ainda retornou à Bundesliga na última temporada, mas novamente caiu e ligou o alerta com o aumento das dívidas.