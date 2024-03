Finalização de Endrick durante treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Finalização de Endrick durante treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 19/03/2024 17:40

Inglaterra - Os amistosos da seleção brasileira nesta data Fifa, contra Inglaterra e Espanha, serão especiais para Endrick. Isso porque as partidas acontecerão no Wembley Stadium e no Santiago Bernabéu, dois tradicionais palcos europeus que o jovem atacante conhece dos videogames. Agora, ele terá a chance de jogar nos estádios no mundo real.

"Sou um garoto novo, jogo muito videogame. Pude conhecer o Wembley (Stadium) e o (Santiago) Bernabéu pelo videogame. Vi o quanto é majestoso aquilo, o quanto é grande, o quanto cabe, tantas pessoas. Então, saber que eu vou estar jogando nesses dois estádios... Poder estar contribuindo com a Seleção é muito importante", disse Endrick, de 17 anos, à CBF TV.

"E por todas as histórias que têm os dois estádios, é muito bom. Dois jogos bons também. Espero que possa ser maravilhoso e que a gente possa sair vitorioso", completou.

A partida contra a Inglaterra, no Wembley Stadium, acontecerá no dia 23 de março (sábado). Já o duelo contra a Espanha está marcada para o dia 26 (terça-feira da semana que vem). Estes serão os primeiros jogos de Dorival Júnior à frente do da seleção brasileira.

"Todos sabem o trabalho que o Dorival fez no Flamengo e no São Paulo. Creio que será um bom ciclo, nova equipe, novo treinador, nova comissão, tudo novo, né? Espero que eu possa contribuir com o que for pedido, não só eu, mas como todos os meus companheiros", afirmou Endrick.