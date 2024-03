Coletiva de Andreas Pereira, da Seleção - Rafael Ribeiro / CBF

Coletiva de Andreas Pereira, da SeleçãoRafael Ribeiro / CBF

Publicado 19/03/2024 19:13

Inglaterra - Na entrevista coletiva desta terça-feira, 19, dias antes do amistoso contra a Inglaterra, Andreas Pereira disse que o Brasil será favorito contra qualquer adversário e em qualquer época. O meio-campista fez elogios e pregou respeito aos ingleses, mas ressaltou que o grupo da seleção brasileira sabe de suas forças e qualidades.



"Acho que a seleção brasileira sempre vai ser favorita contra qualquer time e em qualquer época, sendo futebol. A maior seleção do mundo. Sabemos das qualidades deles, sabe que eles têm jogadores muito bons. Respeitamos a Inglaterra, respeitamos qualquer jogador, mas sabemos das nossas qualidades, sabemos o que nosso grupo têm de forte. Conheço vários jogadores, muito tempo jogando aqui na Inglaterra. Conhecendo nosso grupo aqui, já é o segundo dia, a gente já vê muita coisa boa, temos muita qualidade. A gente respeita muito, mas também está muito tranquilo nesse aspecto", afirmou Andreas.

O meio-campista também mostrou como a passagem que teve pelo futebol brasileiro foi importante. Andreas comemorou a oportunidade de se reconectar com o povo brasileiro e deu destaque para a responsabilidade que cada um carrega.

Andreas defendeu o Flamengo entre 2021 e 2022. Ele teve um bons momentos, findou um jejum de faltas no time de mais de mil dias , mas acabou marcado pelo erro na final da Libertadores de 2021.

"Sobre a volta para o Brasil, para o Flamengo, no caso, foi muito importante para reconectar com o povo brasileiro. Como sempre joguei fora na Europa, foi muito importante ter essa conexão com a torcida brasileira. Me identifiquei muito, me senti muito à vontade. São raros os jogadores que voltaram para a Europa e jogaram em alto nível. Estou desfrutando a cada momento na Europa", pontuou Andreas.



"Exatamente isso, de ter responsabilidade. Aprendi muito no Brasil, no Flamengo. Você carregar sua responsabilidade. Ser cobrado, viver o céu ao inferno. Foi difícil, fiquei mentalmente muito mais forte. Acho que isso ajudou muito a fortalecer, voltar a jogar na Europa e buscar essa vaga na seleção. O mais importante é buscar nossa responsabilidade, saber que o torcedor brasileiro vai cobrar e tem todo direito de cobrar. A gente está representando o Brasil, a melhor seleção do mundo. Com isso, vem uma responsabilidade imensa. Sei da minha responsabilidade e sei o que tenho que fazer aqui", disse posteriormente.

AGENDA

Nesta data Fifa, a seleção brasileira enfrentará a Inglaterra, no dia 23, no Wembley Stadium, em Londres. Posteriormente, encara a Espanha, no dia 26, no Santiago Bernabéu, em Madri.

VEJA MAIS DECLARAÇÕES DE ANDREAS:

Andreas Pereira durante treino da Seleção Rafael Ribeiro / CBF



Recusa à Bélgica

"Sempre tive esse sonho de jogar pela seleção brasileira. Recusei várias vezes a Bélgica. É um sonho de criança que estou realizando pela segunda vez. Muito feliz de estar aqui".

Tatuagem com trecho do hino do Brasil

"Fiz essa tatuagem porque tenho orgulho imenso em ser brasileiro. Também tinha essa certeza de que voltaria para a seleção brasileira".

Bélgica queria convocá-lo

"Você realiza que está fazendo um trabalho bem feito, que está fazendo as coisas certas. Mas sou brasileiro, para mim a coisa mais importante é deixar isso claro para todo mundo".

Premier League

"O ritmo de jogo aqui é muito intenso. Acho que a liga da Inglaterra pode ser uma das mais fortes por causa da intensidade. E a qualidade, claro. São jogadores não só ingleses, mas estrangeiros também, que trazem essa qualidade. Tem muitos brasileiro. Acho que uma coisa que a gente pode adquirir na forma de jogar é a intensidade da Premier League".



Dorival Júnior

"Conheço o trabalho do Dorival e da comissão. Trabalhei pouco tempo com ele no Flamengo, mas me identifico muito. Entendo muito bem a forma de jogar. E, claro, pelo carinho e tudo que fez por mim no Flamengo, sou muito agradecido. O dia a dia é muito importante, porque não temos muito tempo. Há muitos jogadores de diferentes clubes, de diferentes ideias. A maioria disso jogadores se identifica muito do jeito de jogar que ele vai transmitir pra gente. Isso é a coisa mais importante. Estarmos focados".

Brasileiro

"Quando cheguei no Brasil, jogar pelo Flamengo... A primeira vez que joguei no Maracanã, com certeza todo carinho da torcida brasileira que eu senti ali, você sente na pele. Também tendo minha família perto, assistindo aos jogos, fiquei muito feliz. Sensação incrível. Foi muito importante ter essa reconexão. Agora, claro, um orgulho imenso de estar na seleção brasileira".