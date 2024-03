Pierre Gasly assinou contrato e virou sócio proprietário do FC Versailles - Divulgação

Publicado 19/03/2024 21:29

França - O piloto de Fórmula 1 Pierre Gasly, da Alpine, assinou contrato e tornou-se sócio proprietário do FC Versailles, clube da terceira divisão do futebol francês. Ele se junta a Alexandre Mulliez, presidente do clube, e Fabien Lazare, seu sócio em outros negócios.

"Estou muito feliz por me envolver com o FC Versailles porque sempre quis me envolver com o futebol profissional. Com Alexandre e Fabien partilhamos valores, ambição e um forte espírito competitivo que nos permitirá desenvolver positivamente o clube. Este é o começo de uma história muito bonita", disse Pierre.

Atualmente, o FC Versailles ocupa a décima colocação da terceira divisão local. Em 2022, o clube chegou até a fase semifinal da Copa da França, sua melhor campanha na história da competição. A projeção, com a chegada de um novo sócio, é alavancar o projeto esportivo.

"Pierre traz um forte complemento para Fabien e para mim. Estou convencido de que nossa colaboração será frutífera. Como fã de longa data da F1, tenho sorte de ter Pierre ao nosso lado para alcançar todos os nossos objetivos", afirmou Alexandre Mulliez, presidente do FC Versailles.