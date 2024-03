Seleção brasileira masculina de basquete disputará o Pré-Olímpico na Letônia - Divulgação/FIBA

Publicado 19/03/2024 21:54

França - A Federação Internacional de Basquete (Fiba) e o Comitê Olímpico Internacional (COI) definiram, em sorteio, os grupos do torneio de basquete nos Jogos Olímpicos de Paris. O Brasil ainda lutará por uma vaga no masculino, e o time feminino foi eliminado no Pré-Olímpico, ficando fora do evento.

No torneio masculino apenas oito vagas foram conquistadas até então, por França, Alemanha, Austrália, Canadá, Estados Unidos, Japão, Sérvia e Sudão do Sul. As outras quatro vagas serão preenchidas pelos campeões dos quatro torneios Pré-Olímpicos disputados em sedes diferentes.

Cada chave terá seis equipes, que vão acontecer entre 2 e 7 de julho na Grécia, na Letônia, em Porto Rico e na Espanha.

Confira os grupos do basquete masculino nos Jogos Olímpicos de Paris:

GRUPO A:

Austrália

Vencedor do Pré-Olímpico na Grécia (Eslovênia, Nova Zelândia, Croácia, Grécia, Egito e República Dominicana)

Canadá

Vencedor do Pré-Olímpico na Espanha (Espanha, Angola, Líbano, Bahamas, Polônia e Finlândia)



GRUPO B:

França

Alemanha

Japão

Vencedor do Pré-Olímpico na Letônia (Geórgia, Filipinas, Brasil, Letônia, Camarões e Montenegro)



GRUPO C:

Sérvia

Sudão do Sul

Vencedor do Pré-Olímpico em Porto Rico (México, Costa do Marfim, Lituânia, Itália, Bahrein e Porto Rico)

Estados Unidos