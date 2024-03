Vini Jr - AFP

Publicado 20/03/2024 15:23

Segundo La Liga, o objetivo dos madrilenhos com a queixa é conseguir uma "vantagem competitiva" com as constantes reclamações contra a arbitragem. Na nota, ainda é expressado apoio a Juan Martínez.

Confira a nota completa

A LALIGA, no seu firme compromisso de erradicar todas as formas de violência, racismo, xenofobia e intolerância no futebol, além de realizar inúmeras campanhas de sensibilização e prevenção, apresenta queixa à Comissão Disciplinar da RFEF e à Comissão Estadual contra a Violência, Racismo, Xenofobia e Intolerância no Esporte CSD, todas as ações produzidas nas partidas dos Campeonatos da Liga Nacional da Primeira e Segunda Divisão, que podem constituir as infrações acima mencionadas.



Neste sentido, a Comissão Delegada da LALIGA considera que esta denúncia é mais uma manifestação da campanha impiedosa empreendida pelo Real Madrid CF contra os árbitros espanhóis, com a suposta intenção de pressionar o referido estabelecimento, a fim de obter uma vantagem competitiva com o decisões que esse grupo deve tomar. Tal como indicado e acreditado pelo Comité Técnico de Árbitros, a forma de proceder do Sr. Martínez Munuera tem sido impecável e ajustou-se escrupulosamente aos regulamentos que regem a arbitragem.



Qualquer outra interpretação que possa ser feita dos fatos é simplesmente espúria.

Da mesma forma, a Comissão Delegada da LALIGA considera que deve ser evitada qualquer conduta que prejudique a integridade da competição e preservado o decoro e a boa ordem desportiva, e manifesta a sua preocupação e repúdio a este tipo de acções levadas a cabo reiteradamente pelo Real Madrid CF que vão contra esses valores.



Vini Jr em campo durante jogo do Real Madrid Pierre-Philippe Marcou/AFP

Além do protesto do Real Madrid, Vini Jr também expressou sua revolta com Juan Martínez. Ao deixar o campo no fim da partida contra o Osasuna, o brasileiro reclamou que é perseguido pelo árbitro.

"Em todos os jogos, esse árbitro me dá amarelo. Todos os jogos, todos os jogos. É incrível!", afirmou Vini.