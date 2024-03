Cris Gambaré ao lado de Ednaldo Rodrigues - Leandro Lopes/CBF

Cris Gambaré ao lado de Ednaldo RodriguesLeandro Lopes/CBF

Publicado 20/03/2024 14:56

Rio - Nesta quarta-feira, 20, a CBF anunciou que Cris Gambaré é a nova Coordenadora Técnica das Seleções Brasileiras Femininas. Ela terá como missão colaborar com os técnicos das seleções femininas do Brasil e também planejar e estruturar o calendário dos times.

"Estou lisonjeada em construir essa nova base e realmente trazer o melhor para o Brasil. É a garantia de que o futebol feminino veio para ficar e com apoio. Saio de uma grande instituição para entrar em outra, sabendo que vou ter grandes pessoas ao lado, grandes parceiros para que a gente siga rumo a um único objetivo que é elevar o nome da Seleção Brasileira Feminina e realmente fazer o melhor trabalho na modalidade dentro do nosso país", disse Cris, ao site oficial da CBF.



"Que a gente consiga fazer o melhor para todas as categorias. Com o trabalho coletivo, constante e com muita energia vamos alcançar os objetivos. Para isso, vamos entender nossos pares, avaliar como está cada situação e começar a direcionar para onde nós queremos ir, desde as Olimpíadas, que é algo próximo, até a Copa do Mundo, que é logo mais. O trabalho tem que ser constante e como muita energia para que a Seleção brilhe", concluiu.

Cris Gambaré foi conselheira do Corinthians por 11 anos. Mais tarde, assumiu a diretoria do time feminino. No clube paulista, as Brabas conquistaram cinco Campeonatos Brasileiros, três Supercopas, cinco Campeonatos Paulistas e quatro Libertadores.

"Já tínhamos esse desejo há muito tempo e conseguimos agora. Queremos que você possa desenvolver tudo aquilo que conhece em relação ao futebol feminino no país. A CBF vai fazer fora de campo uma seleção de pessoas que possam conquistar os objetivos que a gente almeja, principalmente nesse ciclo que vai das Olimpíadas até a Copa do Mundo em 2027 que, se Deus quiser, esperamos que seja no Brasil", afirmou o presidente, Ednaldo Rodrigues.



"Foi muito importante a parceria e a relação que a CBF mantém com os clubes e, principalmente, com o Corinthians, através do presidente Augusto Melo. Ele foi muito sensível no que diz respeito à importância do fortalecimento do futebol feminino no Brasil e principalmente da Seleção Brasileira. A Cris terá toda a liberdade e independência de reforçar esse time fora de campo com outras mulheres tão competentes quanto ela. Que possamos fazer com que o futebol feminino no Brasil seja cada vez mais fortalecido", finalizou.