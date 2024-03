Di Maria foi campeão do mundo com Argentina em 2022, no Catar - Ryan Lim / AFP

Publicado 20/03/2024 15:37

Argentina - Campeão da Copa do Mundo de 2022 com a seleção da Argentina, o ponta Ángel Di María está se aproximando do final de sua carreira. Aos 36 anos, o jogador já admite ter um clube preferido para encerrar sua carreira: o Rosario Central, clube argentino que o formou como atleta.

"Estou tranquilo no Benfica, queria muito voltar ao clube que me abriu as portas da Europa. No Benfica também está o Nico, temos uma ótima relação e estamos passando um ano espetacular. Está tudo correndo muito bem, a equipe está lutando por todos os títulos, a minha família sente-se bem, mas é um sonho poder voltar ao Rosario", iniciou Di María, em entrevista à "ESPN" da Argentina.

"Estou à espera do fim do contrato em Portugal para decidir o que vou fazer. De vez em quando, o Miguel Ángel Russo (treinador do Rosario Central) me envia mensagens, falamos um pouco, temos uma boa relação. Adoraria poder terminar a carreira no Rosario", complementou.

Di María tem contrato com o Benfica, de Portugal, válido até junho deste ano. Ele faz uma boa temporada no clube português, com 15 gols marcados e nove assistências feitas em 39 partidas disputadas.

Além de campeão do mundo com a Argentina, Di María conquistou a Copa América, em 2021, com a "Albiceleste". O argentino também teve passagens vitoriosas pelo futebol europeu, onde defendeu gigantes como Real Madrid, Manchester United, PSG e Juventus.