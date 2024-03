Mbappé é o destaque da França na Copa do Mundo - FRANCK FIFE / AFP

"Kylian (Mbappé) pode ir aonde quiser, tomará a decisão correta. Seja no Real Madrid, porque todos pensam o óbvio quando podem estar equivocados, ou em qualquer outro lugar. Ele será bom aonde for. Estamos falando de um monstro", disse Henry.

O lendário atacante francês deseja contar com Mbappé nos Jogos Olímpicos , que serão realizados em Paris, no final de julho até o meio de agosto. No entanto, de acordo com Henry, caso a transferência do jogador para o Real Madrid seja concretizada, sua presença nas Olímpiadas se torna quase improvável.

"Ainda não falei com Kylian sobre isso. Ele vai se indispor com o clube dele? Cuidado, aqui estamos especulando sem saber se (o Real Madrid) será o seu destino. O único que sabemos é que ele vai embora (do PSG). Se for para o Real Madrid, já sabemos que não vão liberar seus jogadores", explicou.

Mbappé possui contrato com o PSG até junho e já informou o clube francês seu desejo de sair. Após uma longa novela na última temporada, o francês voltou ao radar do Real Madrid mais uma vez. Sua contratação já é dada como certa pela imprensa espanhola, mas até o momento não há nada oficial sobre o destino do jogador.