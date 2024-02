Mbappé não permanecerá no PSG em 2024/25 - AFP

Publicado 15/02/2024 14:58 | Atualizado 15/02/2024 14:58

Estrela do PSG, o atacante Kylian Mbappé comunicou ao presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, que não permanecerá em Paris para a próxima temporada. Segundo diversos veículos da imprensa europeia, o jogador, que tem seu contrato com o time francês até o final da temporada europeia, jogará em outro clube em 2024/25.

Os termos para a saída de Mbappé ainda não foram definidas, e serão acordadas entre o jogador e o PSG. Entretanto, o que é sabido é que o clube francês economizará cerca de 200 milhões de euros (R$ 1.07 bilhão) por temporada, valor que corresponde ao salário anual do camisa 7.

A novela sobre a possível saída de Mbappé do PSG acontece desde 2022. Na época, o atacante tinha firmado um acordo verbal com o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, que o levaria para o clube. Entretanto, o atacante mudou de ideia e decidiu renovar seu contrato com os franceses por mais dois anos.

Já em junho do ano passado, a trama ganhou mais um capítulo. Segundo o jornal "Le Parisien", Mbappé enviou uma carta ao PSG que formalizava seu desejo em não exercer uma cláusula que renovaria seu contrato por mais uma temporada.

Quem aparece como principal favorito para contratar Mbappé é o próprio Real Madrid, que acompanha de perto a situação do jogador com o PSG. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o clube espanhol está com "total confiança" de que a negociação se concretizará.

Mbappé o maior artilheiro da história do PSG. O francês tem 243 gols e 290 partidas oficiais pelo clube, que defende desde 2017. Além dos tentos, o atacante conquistou cinco títulos do Campeonato Francês, três Copas da França, duas Copas da Liga Francesa e três Supercopas da França.