Léo Ortiz é destaque no Bragantino e tem negociações com o FlamengoDivulgação/Red Bull Bragantino

Publicado 15/02/2024 21:26

Rio - Principal alvo do Flamengo nas últimas semanas, o zagueiro Léo Ortiz será inscrito pelo Red Bull Bragantino para a disputa das primeiras fases da Libertadores, em mata-mata antes da fase de grupos. O Massa Bruta estreia na terça-feira (20) contra o Águilas Doradas, da Colômbia, fora de casa.

As negociações entre os clubes seguem ganhando capítulos por conta da divergência de valores. O Bragantino pede entre 8,5 e 9 milhões de euros (cerca de R$ 48,2 milhões), e a diretoria rubro-negra tenta reduzir o valor para contar com o defensor. As informações são do "ge".

O Red Bull Bragantino, comandado pelo técnico português Pedro Caixinha, tem até esta sexta-feira (16) para enviar a lista de jogadores inscritos na edição de 2024. Isso não impede Léo Ortiz de aparecer na lista do Flamengo em caso de um final feliz nas tratativas, já que o regulamento permite que um atleta seja inscrito por até dois times em uma mesma edição.

Na chamada "Pré-Libertadores", a equipe de São Paulo também tem em seu caminho o Botafogo, que jogará na segunda fase contra o Aurora, da Bolívia, com confronto a ser decidido no Estádio Nilton Santos.