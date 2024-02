Mbappé comemora gol marcado no jogo entre PSG e Real Sociedad - MIGUEL MEDINA / AFP

Mbappé comemora gol marcado no jogo entre PSG e Real SociedadMIGUEL MEDINA / AFP

Publicado 15/02/2024 18:26

Rio - Maior artilheiro brasileiro na Liga dos Campeões, Neymar tem sido ultrapassado por nomes da nova geração do futebol. Atualmente no Al-Hilal, da Arábia Saudita, o craque foi superado por Kylian Mbappé e, cada vez mais, vê Erling Haaland no radar da histórica artilharia da principal competição de clubes da Europa.

Neymar soma 43 gols em 81 jogos disputados na história da Liga dos Campeões. O brasileiro foi superado por Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, que agora é o 16º colocado geral com 44 gols em 68 partidas. Erling Haaland, do Manchester City, marcou 40 vezes em 36 duelos, e também está próximo de alcançar a marca do brasileiro.

O maior artilheiro da história da Liga dos Campeões é Cristiano Ronaldo com 140 gols em 183 jogos. Em segundo lugar aparece Lionel Messi com 129 gols em 163 partidas. Entre os 20 maiores goleadores da história da competição, apenas quatro seguem em atividade no torneio: Lewandowski (Barcelona), Müller (Bayern de Munique), Mbappé (Paris Saint-Germain) e Haaland (Manchester City).

Maiores artilheiros da história da Liga dos Campeões:

1º - Cristiano Ronaldo: 140 gols (183 jogos)

2º - Messi: 129 gols (163 jogos)

3º - Lewandowski: 92 gols (116 jogos)*

4º - Benzema: 90 gols (152 jogos)

5º - Raúl González: 71 gols (142 jogos)

6º - Van Nistelroy: 56 gols (73 jogos)

7º - Thomas Müller: 53 gols (148 jogos)*

8º - Henry: 50 gols (112 jogos)

9º - Di Stéfano: 49 gols (58 jogos)

10º - Shevchenko: 48 gols (100 jogos)

11º - Ibrahimovic: 48 gols (124 jogos)

12º - Inzaghi: 46 gols (81 jogos)

13º - Eusébio: 46 gols (64 jogos)

14º - Drogba: 44 gols (92 jogos)

15º - Salah: 44 gols (79 jogos)

16º - Mbappé: 44 gols (68 jogos)*

17º - Neymar: 43 gols (81 jogos)

18º - Del Piero: 42 gols (89 jogos)

19º - Agüero: 41 gols (79 jogos)

20º - Haaland: 40 gols (36 jogos)*