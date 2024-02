Felipe Loureiro foi demitido pelo Volta Redonda devido à má fase no Estadual - Divulgação/Volta Redonda

Publicado 15/02/2024 22:10

Rio - O ex-jogador e agora técnico Felipe Loureiro, conhecido como Felipe "Maestro", não é mais o técnico do Volta Redonda. O treinador foi demitido do cargo após a derrota por 3 a 0 para o Botafogo, na última quarta-feira (14), pela oitava rodada do Campeonato Carioca.

A campanha do Voltaço no Estadual é decepcionante. Acostumado a ser a principal equipe fora do eixo dos grandes, o clube do Sul do Estado do Rio tem campanha pífia de apenas oito pontos em oito rodadas, com duas vitórias, dois empates e quatro derrotas.

Felipe chegou a ser elogiado pelo técnico Tite após a derrota para o Flamengo, também por 3 a 0, como um dos grandes nomes da nova geração.

"Parabéns, Felipe, uma nova geração de técnicos que me agrada, ele é representante dela. Gosta de jogo, gosta de bola, de triangulação, gosta de competir, mas de jogar. Eu gosto e fomento esse tipo de profissional. (O gramado) prejudicou o Volta Redonda, o pênalti aconteceu porque o gramado prejudicou um jogador do Volta Redonda e deu pênalti."

O Volta Redonda volta a campo neste domingo (18), novamente no Raulino de Oliveira, às 18h10 (de Brasília), contra a Portuguesa.