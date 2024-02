Talita Rocca e Leandrinho, ex-jogador da seleção brasileira de basquete - Reprodução

Publicado 15/02/2024 20:30

EUA - A mulher do ex-jogador de basquete Leandrinho contou no Instagram sobre um susto que tomou na última semana, nos Estados Unidos. A influenciadora e modelo Talita Rocca, casada com o atual auxiliar técnico do Sacramento Kings, da NBA, desde 2019, publicou um vídeo em que revela uma tentativa de sequestro da filha mais nova, de apenas dois anos.

Segundo Talita, ela estava no Aeroporto Internacional de Sacramento, na Califórnia, para embarcar em direção a Orlando, na Flórida. Antes de passar para o embarque, dois homens tentaram atacar a filha mais nova de Talita, mas ela impediu que a menina fosse capturada.

A filha mais velha, Isabela, de três anos, foi com o tio, irmão de Talita, até uma máquina de lanches. Julia pediu para que fosse junto, em seguida. "Não tinha ninguém passando pelo momento, eu falei para ela ir e eu ficaria olhando. Ela começou a andar até meu irmão. Nisso vieram dois caras que apareceram por trás de mim e eles começaram a andar atrás da Julia. Eu não tirei o olho dela. Levantei e fui atrás deles. Não gosto de julgar ninguém. Mas algo me falou para levantar e ir atrás", relatou.

Segundo Talita, isso aconteceu no dia 8 de fevereiro. "Eu costumo viajar muito sozinha com minhas filhas. Dessa vez, graças a Deus, eu não estava. Meu irmão estava comigo. Me senti na obrigação de vir aqui e falar para alertar. Já faz uns dias que aconteceu. Não vim antes falar, porque mexeu bastante comigo", contou emocionada.

A influenciadora mencionou que os homens apenas deram meia volta e retornaram até o lugar em que estavam sentados antes. "Quando eu estava dentro do avião, que abracei a Julia, imaginei tudo que poderia ter acontecido. Me emociono ainda em falar. Graças a Deus eu estava atenta, mas e se...? Tomem muito cuidado. Em aeroporto ou qualquer lugar em que você for."

Leandrinho e Talita são casados há cinco anos. O ex-jogador, que passou com destaque pelo Phoenix Suns e foi campeão da NBA pelo Golden State Warriors em 2015, também tem outras duas filhas, de 14 e 10 anos, com a atriz Samara Felippo.