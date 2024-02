Martinelli na partida entre Fluminense e Vasco - Marcelo Gonçalves/FFC

15/02/2024

Rio - Após um clássico quente e recheado de polêmicas, o volante Martinelli negou que a arbitragem tenha favorecido o Fluminense no empate em 0 a 0 com o Vasco, na noite da última quarta-feira (14), no Maracanã. Na opinião do camisa 8 tricolor, apesar dos cruz-maltinos terem ficado revoltados com a atuação do árbitro Bruno Mota Correia , foram os próprios jogadores do Vasco que tentaram tumultuar a partida.

"Não teve nada disso (arbitragem contra o Vasco e a favor do Fluminense). O time deles reclamou mais do que nós. Toda bola eles tumultuavam, paravam e iam pressionar o árbitro. Eles queriam tumultuar o jogo e conseguiram fazer isso porque no segundo tempo praticamente não teve jogo. Foi um jogo muito parado. Time deles veio com esse propósito de parar e interferir no jogo. Nosso time tem muita intensidade, precisamos de bola rolando e foi nossa maior dificuldade", disse Martinelli após o empate sem gols.

Poucos minutos após o encerramento da partida, o Vasco emitiu uma nota pedindo o afastamento do árbitro Bruno Mota Correia. O clube reclama da anulação pelo VAR do gol marcado por David, em impedimento muito discutível, além de pelo menos dois pênaltis não marcados, assim como a expulsão de Medel.

Os jogadores do Vasco também fizeram questão de mostrar sua indignação através das redes sociais. Rossi e Medel postaram uma suposta imagem do árbitro com a camisa de uma torcida organizada do Fluminense . Diante da repercussão, os jogadores apagaram as postagens logo em seguida.

Pelo lado do Flu, Martinelli falou ainda sobre a dificuldade da equipe em vencer clássicos. O volante admitiu incômodo com a marca, mas acredita que o time está no caminho certo.

"É difícil, né? Temos que ganhar clássicos, sim. Ainda mais que viemos para nos impor no Maracanã. Mas nem sempre os resultados saem como esperamos. A equipe foi muito bem, duelou para caramba e é o caminho para voltarmos a vencer clássicos", declarou o camisa 8.

"Quando entramos em campo, entramos para ganhar. Não ficamos felizes com o empate porque buscamos a vitória. Mas foi um clássico muito truncado, com os dois times lutando bastante. No segundo tempo o jogo parou muito e ficou mais difícil. O jogo parava, tumultuava, o árbitro se perdeu um pouco no jogo. Mas foi um jogo muito truncado e vamos ver o que temos para melhorar e seguir essa caminhada", finalizou.