Kauã Velon renovou seu contrato com o Fluminense - Leonardo Brasil / Fluminense FC

Kauã Velon renovou seu contrato com o FluminenseLeonardo Brasil / Fluminense FC

Publicado 15/02/2024 15:37

O Fluminense acertou nesta quinta-feira (15) a renovação de contrato do jovem atacante Kauã Velon, de 18 anos. O novo vínculo do jogador com o Tricolor é válido até dezembro de 2026.

"Estou muito feliz em renovar contrato com meu clube de coração. É um momento muito gratificante para mim e minha família. Espero continuar representando bem a camisa tricolor, ganhando títulos, marcando gols e, se Deus quiser, construindo uma linda história aqui no Fluminense", declarou o Moleque de Xerém.

Com passagem pelas categorias de base do Vasco, Kauã Velon está no Fluminense desde 2022, e conquistou diversos títulos pelo clube. Entre eles, se encontra o Torneio Leonel Sánchez Lineros-CHI Sub-17 e, no ano passado, sagrou-se campeão carioca, da Recopa e da Taça Guanabara da categoria. Atualmente, ele integra o time Sub-20 do Tricolor.