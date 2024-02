Bandeira do Fluminense - Foto: Divulgação/Fluminense

Bandeira do FluminenseFoto: Divulgação/Fluminense

Publicado 14/02/2024 20:23

Equador - Nesta quarta-feira, 14, o Fluminense divulgou as informações sobre a venda de ingressos para o jogo de ida da Recopa Sul-Americana, contra a LDU. As entradas para a torcida tricolor começarão a ser comercializadas no sábado, 17.

Os ingressos custam 34 dólares (cerca de R$ 168 na cotação atual), e a venda será feita pela internet, no site www.liguista.com.ec . Vale ressaltar que é necessário estar com cartão de crédito internacional habilitado para efetuar a compra. Já o acesso ao estádio será feito por um QR Code, que estará disponível no smartphone do torcedor.

Ainda cabe frisar que é necessário apresentar o Certificado Internacional de Vacinação com vacina contra a Febre Amarela para entrar no Equador. Ademais, a vacina precisa ter sido tomada pelo menos dez dias antes da viagem.

VEJA AS INFORMAÇÕES DIVULGADAS PELO FLU

- Os ingressos custam 34 dólares (cerca de R$ 168 na cotação atual);



- A venda de ingressos será feita pela internet, através do site www.liguista.com.ec;



- ATENÇÃO! Para efetuar a compra é preciso estar com o CARTÃO DE CRÉDITO INTERNACIONAL HABILITADO;



- O acesso ao estádio será através de um QR code que estará disponível no smartphone do torcedor após a compra;



- A torcida do Fluminense ficará localizada no setor “General Sur Alta” (Sul Superior);



- O acesso da torcida tricolor ao estádio será pelo “Portão 4 Visitante”, localizado na Av. Diego de Vásquez y Cacica Quilago.



- Para entrar no Equador, é necessário apresentar o Certificado Internacional de Vacinação com vacina contra a Febre Amarela. A vacina precisa ter sido tomada ao menos dez dias antes da data da viagem

AGENDA

A partida acontecerá no dia 22 de fevereiro (quinta-feira), no Estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador, às 21h30 (de Brasília).